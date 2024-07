Alain Aprahamian, el talentoso judoca uruguayo, está listo para competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, representando a Uruguay en una de las disciplinas más exigentes y técnicas del deporte. Con una trayectoria llena de esfuerzo y dedicación, Aprahamian busca dejar una marca en el escenario olímpico.

Nacido el 27 de enero de 1992 en Montevideo, Alain Aprahamian ha demostrado ser uno de los judocas más destacados de Uruguay. Su pasión por el judo comenzó a temprana edad y, a lo largo de los años, ha acumulado una serie de logros significativos. Entre sus éxitos más notables se encuentran varias medallas en campeonatos sudamericanos y panamericanos, lo que lo ha consolidado como un competidor formidable en la región.

En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Aprahamian ganó una medalla de bronce en la categoría de -81 kg, un logro que marcó un hito importante en su carrera y demostró su capacidad para competir al más alto nivel.

European champion Sagi MUKI (ISR) makes a flying start at -81kg as he beats Alain APRAHAMIAN (URU) by ippon!

Watch #JudoTelAviv2019 at https://t.co/Gupw19ZNvy pic.twitter.com/LvTICMhKcn

— Judo (@Judo) January 25, 2019