En los Juegos Olímpicos de París 2024, el equipo de voleibol playa de España se enfrenta a una fuerte dupla estadounidense compuesta por Miles Evans y Chase Budinger. Este encuentro promete ser un enfrentamiento intenso y emocionante, dado el calibre y la experiencia de ambos equipos.

Miles Evans, originario de California, ha sido una figura destacada en el circuito de voleibol playa. Con una carrera que abarca numerosas competiciones internacionales, Evans es conocido por su agilidad, capacidad de reacción y versatilidad en la cancha. Su trayectoria incluye victorias y podios en varios torneos del AVP (Association of Volleyball Professionals) y FIVB (Federación Internacional de Voleibol), donde ha demostrado ser un competidor constante y confiable.

Final pool play match on tap for Chase Budinger/Miles Evans today. They play Herrera/Gavira 🇪🇸, with the winner finishing second in the pool for a guaranteed spot in the Round of 16. Watch on Peacock or https://t.co/7yyiEKlCYd at 6 a.m. PT/9 a.m. ET. pic.twitter.com/JnvDpohQLU

— USA Volleyball (@usavolleyball) August 2, 2024