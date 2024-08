En los Juegos Olímpicos de París 2024, el enfrentamiento por la medalla de bronce en la categoría de dobles femeninos de tenis presenta un emocionante duelo entre dos parejas europeas destacadas: Karolina Muchova y Linda Noskova de la República Checa contra Cristina Bucsa y Sara Sorribes de España.

Karolina Muchova y Linda Noskova han demostrado ser una dupla formidable en el circuito de dobles. Muchova, conocida por su versatilidad y habilidades técnicas, aporta experiencia y calma bajo presión. Noskova, una joven promesa del tenis checo, ha sorprendido con su tenacidad y capacidad para realizar golpes precisos en momentos críticos.

Cristina Bucsa y Sara Sorribes, por otro lado, han sido consistentes y resilientes en su camino hacia esta fase del torneo. Bucsa, con su potente servicio y agresividad en la red, complementa bien el estilo de juego defensivo y táctico de Sorribes, quien es conocida por su capacidad para mantener peloteos largos y desgastar a sus oponentes.

Sorribes and Bucsa know they have to bounce back and "change their mentality" after their defeat in the Women's Doubles semi-finals

