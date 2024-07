La selección femenina de voleibol de la República Dominicana, conocida como las Reinas del Caribe, está lista para comenzar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con un enfrentamiento crucial contra Italia. Este primer partido, correspondiente a la fecha 1 del grupo C, se llevará a cabo el domingo 28 de julio en el París Sur Arena 1.

Las Reinas del Caribe están haciendo su cuarta aparición olímpica. Debutaron en Atenas 2004, donde terminaron en la décima posición, mejorando significativamente en Londres 2012 y Tokio 2020 al llegar a los cuartos de final. La clasificación para París 2024 se aseguró en el torneo clasificatorio de septiembre de 2023, reafirmando el crecimiento y la fortaleza del equipo dominicano en el escenario internacional.

Figuras Clave y Estrategia

El equipo dominicano llega con una formación robusta y bien equilibrada. Brayelin Martínez, una de las principales figuras ofensivas, es conocida por su potencia y precisión en el ataque. En la defensa, Brenda Castillo destaca como una jugadora esencial, cuya agilidad y habilidades defensivas han sido cruciales para el equipo. La capitana Niverka Marte lidera con experiencia y visión, guiando al equipo con su destreza en la cancha.

Italia, por su parte, llega a París 2024 tras un ciclo de competiciones exitosas, a pesar de no haber logrado la clasificación directa en el Torneo de Clasificación Olímpica. Su entrada al torneo olímpico se debe a su impresionante desempeño en la Liga de Naciones de Voleibol (VNL), donde se consagraron campeonas, obteniendo así su puesto a través del ranking mundial.

El Formato del Torneo y el Camino hacia la Gloria

El grupo C, donde compiten República Dominicana e Italia, también incluye a Países Bajos y Turquía. Estos equipos completan la primera jornada el lunes 29 de julio. Las Reinas del Caribe se enfrentarán a Turquía el jueves 1 de agosto a las 9:00 am hora local de París, y a Países Bajos el sábado 3 de agosto a la misma hora. Italia, por su parte, se medirá ante Turquía el domingo 4 de agosto a las 9:00 am.

El formato de competencia establece que los dos primeros de cada grupo, junto con los dos mejores terceros, avanzarán a los cuartos de final, programados para el martes 6 de agosto. Los enfrentamientos se decidirán mediante un ranking combinado basado en los resultados de la fase inicial, donde el equipo mejor clasificado se enfrentará al octavo, el segundo al séptimo, y así sucesivamente.

Horarios y Transmisión del Partido

El partido entre Italia y República Dominicana está programado para las siguientes horas:

02:00 de México (CDMX)

03:00 de Ecuador y Colombia

04:00 de República Dominicana y ET de USA

05:00 de Argentina, Brasil y Uruguay

09:00 de España

Los aficionados podrán seguir este emocionante encuentro a través de los titulares oficiales de los derechos de difusión de los Juegos Olímpicos, que ofrecerán cobertura en vivo y a la carta de todos los eventos.

El encuentro entre República Dominicana e Italia promete ser un espectáculo emocionante, lleno de talento, estrategia y pasión por el voleibol. Las Reinas del Caribe están decididas a comenzar con una victoria y establecer su dominio en el grupo C. Con figuras clave como Brayelin Martínez y Brenda Castillo, y bajo la dirección de la capitana Niverka Marte, el equipo dominicano está listo para enfrentar cualquier desafío en su camino hacia la gloria olímpica.

No te pierdas este emocionante inicio de la competencia olímpica y apoya a las Reinas del Caribe en su búsqueda de una medalla en París 2024.