La estadounidense Simone Biles, figura emblemática de la gimnasia mundial, volvió a demostrar su dominio en la primera jornada de clasificación de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, su presencia en la competición va mucho más allá de una simple demostración de habilidad. La historia de Biles es un relato de superación, resiliencia y un llamado a la salud mental en el deporte de alto rendimiento.

De heroína a villana y vuelta a empezar

En Tokio 2020, Biles se convirtió en el centro de atención mundial, no solo por sus logros deportivos, sino también por su valiente decisión de retirarse de varias finales para cuidar su salud mental. Lo que parecía ser un acto de heroísmo para muchos, fue interpretado por otros como un signo de debilidad, convirtiéndola en blanco de críticas y cuestionamientos.

Durante un año y medio, Biles se alejó de la competición, enfrentando un intenso escrutinio público y lidiando con los traumas del pasado. Reveló ser una de las cientos de víctimas de Larry Nassar, el ex médico del equipo estadounidense de gimnasia, condenado por abuso sexual. Con el apoyo de su entorno, especialmente de sus entrenadores Laurent y Cecile Landi, y de su pareja Jonathan Owens, Biles comenzó un proceso de sanación y reconstrucción.

El regreso a la gloria

Su regreso a la competición en Amberes fue un punto de inflexión. Con cuatro oros, incluido el del concurso completo, Biles demostró que había superado sus demonios y que estaba lista para volver a brillar. París 2024 era la siguiente parada en su camino hacia la redención. Simone Biles reapareció y haciendo historia en el mundo de la gimnasia artística. La estadounidense logró realizar un salto nunca conseguido por una mujer al clavar el “Yurchenko double pike” (Yurchenko con doble mortal carpado), que se rebautizará como “Biles II”

Simone Biles really just nailed the Yurchenko double pike with a 15.800

Don’t ever doubt her👏🏼

pic.twitter.com/zb7mvAyxuL

— Grace (@gracesporttakes) July 28, 2024