Último duelo por el Oro Olímpico: Nadal se interpone entre Djokovic y su obsesión por el ‘Career Golden Slam’ El enfrentamiento de mañana no solo decidirá quién avanza a la siguiente ronda, sino que también podría marcar un momento histórico en la carrera de Djokovic y una despedida épica para Nadal.

Rafael Nadal y Novak Djokovic se enfrentarán mañana en lo que promete ser uno de los duelos más emocionantes y significativos de los Juegos Olímpicos de París 2024. Este choque no solo es una oportunidad para Djokovic de alcanzar el tan ansiado oro olímpico, sino también un posible “último baile” entre dos de los más grandes tenistas de todos los tiempos.

El español, quien consideró no jugar debido a problemas en su muslo derecho, sufrió para vencer a Marton Fucsovics con un marcador de 6-1, 4-6 y 6-4, en un partido que duró 2 horas y 32 minutos. Mañana, a las 7:30 a.m. en Dominicana, Nadal se enfrentará al serbio en un enfrentamiento que podría llenar no solo la Chatrier, sino también el Parque de los Príncipes.

La Obsesión Olímpica de Djokovic

Djokovic, que arrasó a Matthew Ebden en la primera ronda con un contundente 6-0 y 6-1, ha dejado claro su objetivo: “Yo ya he hecho mi trabajo”. El serbio busca añadir el oro olímpico a su impresionante colección de títulos, un logro que le otorgaría el ‘Career Golden Slam’, un hito que solo han alcanzado Steffi Graf, Andre Agassi, Serena Williams y Rafael Nadal.

En sus cinco participaciones olímpicas, Djokovic solo ha conseguido una medalla de bronce en Pekín 2008. En sus intentos posteriores, incluyendo una dolorosa derrota en primera ronda ante Juan Martín del Potro en Río 2016 y una derrota por el bronce frente a Pablo Carreño en Tokio, el oro se le ha escapado. Ahora, con 24 títulos de Grand Slam, el serbio está decidido a quitarse la losa olímpica de encima.

Nadal: El Guerrero Herido

Nadal, por su parte, decidió jugar ante el húngaro Fucsovics pese a la lesión en su muslo derecho, optando por no reservarse para el dobles. El español mostró una versión salvaje de sí mismo, con golpes altos, profundos y ardientes, que le permitieron ponerse 3-0 rápidamente en el primer set. Aunque tuvo un bajón de energía en el segundo set, recuperó su forma en el tercero para asegurar su lugar en la segunda ronda.

“En un particular ‘Todo por la patria’, Nadal decidió jugar pese a sus problemas físicos. Una decisión de equipo”, comentó Nadal tras su victoria. Este enfrentamiento será el 60º en la historia entre estos dos titanes del tenis, con Djokovic llevando una ligera ventaja de 30-29.

Un Duelo con Historia

Este no es un enfrentamiento cualquiera. En la Chatrier, Nadal y Djokovic han jugado tres finales de Roland Garros, siendo el escenario de algunas de sus batallas más épicas. La última vez que se enfrentaron en este mítico estadio fue en los cuartos de final de 2022, cuando Nadal se alzó como campeón.

Djokovic, quien perdió recientemente ante Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon, es objetivamente el favorito. Sin embargo, como bien sabe cualquier aficionado al tenis, París es el terreno de Nadal, y aquí, cualquier cosa puede suceder.

La Última Danza

Djokovic ha reconocido la importancia de este enfrentamiento: “Será un espectáculo si nos encontramos. Saltarían chispas en la cancha, como en los viejos tiempos… Espero que podamos enfrentarnos porque probablemente será un último baile para los dos”, dijo al saberlo.

El serbio se ha preparado meticulosamente, alojándose en un hotel para evitar distracciones y centrarse completamente en la competencia individual, evitando el desgaste del dobles. “Definitivamente (ganar el oro) es uno de mis grandes sueños y los Juegos son siempre un gran reto para mí”, confesó Djokovic.

El mundo del tenis estará pendiente, sabiendo que en París, donde Nadal ha reinado tantas veces, cualquier desenlace es posible.