Virgilio De los Santos avanza triunfante en el Clasificatorio Mundial de Boxeo Rumbo a París 2024 Mientras De los Santos brilla en la categoría de 71 kilos, el equipo dominicano continúa demostrando su determinación en este torneo internacional con miras a asegurar plazas olímpicas.

06/03/2024 · 09:30 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

República Dominicana celebra la destacada victoria de Virgilio De los Santos sobre el panameño Eduardo Beckford, asegurando su avance en el Clasificatorio Mundial de Boxeo hacia los Juegos Olímpicos de París 2024.

En una emocionante jornada en la e-Work Arena de Busto Arsizio, Italia, el púgil dominicano Virgilio De los Santos se erige como un héroe para República Dominicana al asegurar su avance en el primer Clasificatorio Mundial de Boxeo rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. La victoria por decisión unánime sobre el panameño Eduardo Beckford en la categoría de 71 kilos no solo consolida la posición de De los Santos en el torneo, sino que también eleva la bandera de su país en la competencia que reúne a más de 700 boxeadores de 113 naciones.

Con un desempeño convincente en los tres asaltos, De los Santos recibió el respaldo unánime de los cinco jueces, quienes otorgaron un marcador de 30-27 a su favor. Después de la victoria, el boxeador dominicano expresó su determinación, declarando: “No me detendré ni bajaré la guardia hasta conseguir la clasificación hacia los Juegos Olímpicos de París”. Su compromiso y enfoque demuestran el nivel de preparación y el deseo de representar a su país en la escena olímpica.

No obstante, la jornada también vio la participación de Alexy De la Cruz, considerado la principal figura del boxeo dominicano en el evento. A pesar de su esfuerzo, De la Cruz no logró superar a Yuri Falcao de Brasil, viendo así esfumarse sus aspiraciones de obtener un boleto para París 2024. Sin embargo, su actitud resiliente y declaración de no rendirse reflejan la mentalidad valiente que caracteriza a los atletas dominicanos.

Estas emocionantes contiendas son parte de un proceso selectivo organizado por una comisión creada por el Comité Olímpico Internacional (COI), donde los púgiles compiten por un total de 39 plazas para los Juegos Olímpicos de París. La participación de República Dominicana con ocho púgiles subraya el compromiso del país con la excelencia deportiva y la búsqueda de la gloria olímpica.

Estefany Almánzar, quien previamente avanzó a la siguiente ronda con una victoria por RSC sobre la representante de Hong Kong, China, también contribuyó al éxito dominicano. Con De los Santos liderando el camino y otros destacados púgiles como Daniel Guzmán, María Moronta y Miguelina Hernández aún por competir, las expectativas y la emoción en torno al desempeño de República Dominicana en este clasificatorio mundial siguen en aumento.

Aunque De la Cruz no logró superar su combate en esta ocasión, su mirada hacia el futuro y la promesa de otro clasificatorio mundial en Tailandia demuestran que el espíritu competitivo persiste. El boxeo dominicano se mantiene en pie, listo para enfrentar los desafíos que se presenten en el camino hacia París 2024.

República Dominicana espera con ansias el éxito continuo de sus atletas en este apasionante torneo, y con cada victoria y derrota, el país demuestra su dedicación a dejar una marca perdurable en el escenario olímpico mundial.