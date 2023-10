Mel Rojas Jr. habló sobre el premio a Mejor Jugador de la Semana 1 en LIDOM El jugador de los Tigres del Licey tuvo una semana de arranque de ensueño y habló sobre el galardón que su desempeño le permitió ganar.

Los Tigres del Licey arrancaron de la mejor manera esta temporada 2023-2024 de la LIDOM ganando 3 de 5 encuentros y colocándose primeros en la tabla de posiciones. Los reyes nacionales y del Caribe se apoyaron en buenas actuaciones de sus pitcheos abridor y relevista, así como también en el buen accionar de varios de sus bateadores. Sin embargo, uno destacó por encima de todos.

Estamos hablando de Mel Rojas Jr., hombre que también fue fundamental en la consecución de los éxitos cosechados en el último ciclo y que arrancó con todo este nuevo campeonato. Tanto fue así que incluso se ganó el derecho a ser galardonado como el Mejor Jugador de la Semana 1 de la pelota dominicana. El criollo pegó cinco hits, incluyendo un cuadrangular, impulsó tres carreras, anotó dos y conquistó un promedio de bateo de .455 y dejó atrás en la votación a baluartes importantes de las otras divisas.

Sobre esto habló con los medios de comunicación el líder de slugging y OPS de LIDOM con .909 y 1.409, respectivamente: “Estoy muy agradecido por este premio. En realidad, la meta era simplemente ayudar al equipo a ganar, pero gracias a Dios que me bendijo con esto”, aseguró.

Por otra parte, el hombre nacido en Indianápolis, en el estado de Indiana en Estados Unidos, explicó cuál fue su preparación previa para este torneo y cuáles fueron los cambios que realizó a nivel personal para poder ofrecer incluso una mejor versión que la ofrecida en la campaña anterior: “Trabajé mucho en los ajustes que necesitaba hacer para recuperar mi swing, ya que sentía que no estaba donde yo quería. Perdí un poco de peso y me siento en muy buena condición física. Siento que eso ha sido parte del éxito”.

Por otra parte, también reveló detalles de su dieta: “También mi alimentación está mucho mejor, me he organizado para comer más ligero y eso me ha ayudado bastante”. Rojas Jr. que fue drafteado en el 2011 por las Estrellas Orientales y que llegó a los Tigres del Licey en 2014 vía cambio está perfilado a ser una de las piezas fundamentales de los azules en esta zafra 2023-2024.