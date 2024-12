Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si estás buscando un vehículo que combine deportividad, elegancia y eficiencia, el Audi A3 Sedán 35 TFSI S-Line es la respuesta. Disponible en República Dominicana a través del reconocido distribuidor Avelino Abreu, SAS, este sedán premium se posiciona como líder en su segmento gracias a sus características sobresalientes y una experiencia de manejo inigualable.

El Audi A3 Sedán S-Line se destaca por su diseño aerodinámico, con líneas agresivas y detalles que capturan la atención al instante. Su parrilla Singleframe con diseño de panal de abeja, faros Matrix LED y llantas de aleación de 18 pulgadas, resaltan su carácter deportivo. Además, el acabado S-Line le otorga un toque distintivo con faldones laterales y paragolpes específicos que realzan su presencia en carretera.

Desde el momento en que entras al A3 Sedán, te envuelve una atmósfera de lujo moderno. Los asientos deportivos tapizados en cuero y microfibra ofrecen un soporte excepcional, ideal tanto para trayectos largos como para una conducción dinámica. Su cabina cuenta con una iluminación ambiental configurable, un sistema de sonido envolvente Sonos y una pantalla táctil de 10,1 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, que hacen de cada viaje una experiencia conectada y placentera.

