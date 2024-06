Después del polémico final en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021, donde Lewis Hamilton perdió el campeonato mundial en la última vuelta contra Max Verstappen, su desempeño en la Fórmula 1 se vio afectado en las siguientes temporadas. El piloto británico lleva 54 carreras sin conocer la victoria. Su último triunfo fue en el GP de Arabia Saudita 2021.

En 2022, Hamilton tuvo una temporada difícil con el equipo Mercedes debido a problemas con el auto, particularmente con el fenómeno del “porpoising” (rebote aerodinámico). Este problema afectó significativamente el rendimiento del W13, el auto de Mercedes para esa temporada. Hamilton no logró ganar en 2022, marcando la primera vez en su carrera de Fórmula 1 que no obtuvo una victoria durante una temporada completa. Terminó el campeonato de pilotos en la sexta posición, detrás de su compañero de equipo, George Russell, quien logró su primera victoria en la F1 en el Gran Premio de Brasil.

En 2023, Hamilton y Mercedes mostraron mejoras con el nuevo W14, aunque no lograron cerrar la brecha completamente con Red Bull. A pesar de algunos resultados positivos y podios, Hamilton no pudo desafiar consistentemente a Max Verstappen y Red Bull, quienes dominaron la temporada. Hamilton terminó el campeonato en la cuarta posición.

En este 2024, el piloto británico no ha conseguido la victoria. Séptimo en Bahréin, noveno en Arabia Saudita, abandonó en Australia, noveno en Japón y en China, sexto en Miami y en Emilia Romagna, séptimo en Mónaco y cuarto en Canadá son los resultados que ha obtenido la estrella de Mercedes. Sin embargo, tras su mejor posición en el circuito de Montreal, Hamilton fue muy crítico consigo mismo y no se le nota contento con su rendimiento.

Fastest in Monaco and now Montreal 👏👏

Lewis Hamilton took the @DHL_Motorsports Fastest Lap at the Canadian Grand Prix 👉 https://t.co/sOAsD9HZK8#F1 #CanadianGP #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/LRsH43byel

— Formula 1 (@F1) June 10, 2024