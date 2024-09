Franco Colapinto, el talentoso piloto argentino de 21 años, ha dejado su huella en la Fórmula 1 tras una actuación notable en el Gran Premio de Singapur, donde finalizó en un meritorio undécimo lugar. Este resultado se suma a su impresionante debut en el Circuito de Monza y a su histórico octavo puesto en Azerbaiyán, consolidando su lugar como una de las promesas más brillantes del automovilismo mundial.

El joven argentino competirá con la escudería Williams por el resto de la temporada, ocupando el asiento del estadounidense Logan Sargeant. Esta oportunidad le permitirá a Colapinto participar en al menos seis carreras más, lo que es un gran incentivo para su desarrollo y experiencia en la categoría.

La próxima parada en su emocionante aventura será el Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo el 20 de octubre en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas. Este trazado, conocido por sus desafiantes curvas y su atmósfera vibrante, promete ser un escenario ideal para que Colapinto muestre su habilidad y talento frente a un público entusiasta.

El calendario de la Fórmula 1 se presenta repleto de desafíos para el piloto argentino, que también competirá en otros emblemáticos circuitos como el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México (27 de octubre), el icónico trazado de Interlagos en Brasil (3 de noviembre), y la llamativa carrera en Las Vegas (24 de noviembre). La temporada culminará en el Gran Premio de Abu Dhabi, el 8 de diciembre, donde Colapinto buscará cerrar el año con broche de oro.

