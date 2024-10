El piloto argentino Franco Colapinto, nacido en Pilar, Buenos Aires, hace apenas 21 años, continúa deslumbrando en su temporada debut en la Fórmula 1. Este fin de semana, Colapinto será parte de la emocionante final del Gran Premio de Austin, en el Circuito de las Américas, donde largará desde la 16ª posición, buscando continuar su crecimiento en la categoría más importante del automovilismo mundial.

Franco Colapinto ha sido una de las grandes revelaciones del 2024, logrando ya sus primeros puntos en el circuito de Azerbaiyán, donde sumó cuatro unidades. El joven piloto, que representa a Williams Racing, no solo ha impresionado a sus compatriotas en Argentina, sino también a la comunidad internacional de la Fórmula 1, que ve en él un futuro prometedor. Tras finalizar 12º en el sprint, Colapinto tiene una oportunidad dorada este domingo para mejorar su clasificación y aspirar a terminar en la zona de puntos.

A diferencia de sus carreras anteriores, el Gran Premio de Austin le brinda a Colapinto una doble oportunidad para acumular puntos. Durante el sprint, finalizó en la posición 12, lejos de los primeros ocho que sumaron unidades, con el podio ocupado por Max Verstappen, Carlos Sainz Jr. y Lando Norris. No obstante, el argentino demostró solidez en su manejo, terminando por delante de su compañero de equipo Alexander Albon, quien finalizó 17º.

El rendimiento de Colapinto en la clasificación, donde obtuvo el 17º lugar, lo posiciona para largar desde el 16º en la final gracias a una sanción impuesta al piloto de Red Bull, Liam Lawson. La pole position de la carrera fue obtenida por Lando Norris, quien registró un tiempo impresionante de 1:32.330, apenas 31 milésimas por delante del multicampeón Max Verstappen.

P10 in his first ever Sprint qualifying session.

Franco Colapinto, ladies and gentlemen 👏 pic.twitter.com/goEo8OW98D

— Williams Racing (@WilliamsRacing) October 18, 2024