El jefe de Aston Martin durísimo sobre el futuro de Alonso y la escudería El jefe del equipo reconoce los desafíos, apunta al 2025 y elogia a Alonso y Stroll por su profesionalismo

Aston Martin enfrenta una temporada difícil en la Fórmula 1, y su líder, Mike Krack, admite que los resultados no han estado a la altura de las expectativas. Con cambios estratégicos y grandes inversiones, el equipo busca resurgir, con la mira puesta en la próxima temporada y una mejora sustancial para 2025.

Un balance crítico de la temporada 2024

Desde Qatar, Mike Krack realizó un análisis contundente de lo que ha sido un año complicado para Aston Martin. El equipo inició la temporada con aspiraciones de consolidarse como una de las principales fuerzas de la parrilla tras el sólido desempeño de 2023, pero la realidad ha sido distinta. En lugar de progresar, Aston Martin ha caído significativamente en la clasificación de constructores.

“El ambiente en el equipo es bueno, no hay frustraciones enormes, pero somos realistas. Hemos intentado hacer mejoras que no se reflejan en la pista. No podemos estar contentos con este año, ya que hemos retrocedido en lugar de avanzar”, comentó Krack con franqueza.

El reto de reconstruir: mirando al futuro

A pesar del panorama actual, Krack destacó que Aston Martin está trabajando arduamente para establecer bases sólidas que permitan una recuperación en las próximas temporadas. “Estamos construyendo los cimientos: nuevos fichajes técnicos, más infraestructura y equipamiento. Sin embargo, el coche debe ser más competitivo ya en 2024. No podemos mantenernos en este nivel. Las mejoras significativas llegarán en 2025, pero necesitamos pasos intermedios urgentes”, explicó.

La salida de Dan Fallows: un cambio inevitable

Uno de los movimientos más destacados ha sido la salida de Dan Fallows, el exingeniero de Red Bull cuya incorporación generó grandes expectativas en su momento. Sin embargo, según Krack, la falta de resultados terminó siendo determinante.

“En la Fórmula 1, los resultados son lo único que importa. Si estos no llegan, hay que hacer cambios. Es lo que ocurre en cualquier negocio profesional, y este es el caso con Dan Fallows. Se trata de una decisión difícil, pero necesaria para seguir avanzando”, puntualizó el jefe de Aston Martin.

El papel de los pilotos: un ejemplo de compromiso

En medio de las dificultades, Krack reservó palabras de elogio para los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll. Ambos han demostrado un nivel de profesionalismo que, según el jefe de equipo, ha sido crucial para mantener la moral interna.

“Me quito el sombrero ante ellos. Han mantenido una actitud positiva a pesar de los desafíos, sin caer en críticas hacia el equipo. Escuchar a Fernando motivado nos inspira a todos, es un impulso para todo el equipo. Ambos han sido pilares fundamentales en un año complicado”, afirmó.

Un largo camino por recorrer

Aston Martin enfrenta el desafío de recuperar el terreno perdido en un deporte altamente competitivo. Con el respaldo de pilotos experimentados y una estrategia que combina cambios estructurales y técnicos, el equipo espera volver a ser protagonista en la Fórmula 1.

El 2024 será una temporada clave para evaluar el impacto de las decisiones actuales, pero el verdadero objetivo está fijado en 2025, cuando Aston Martin aspira a competir nuevamente al más alto nivel. Por ahora, la paciencia y el esfuerzo serán esenciales para transformar la frustración en éxitos futuros.