¿En qué posición largará Franco Colapinto en la Fórmula 1 en Austin? El joven piloto argentino competirá este domingo en su cuarta carrera de la temporada 2024, buscando escalar posiciones con su Williams en un fin de semana que ha tenido altibajos.

20/10/2024 · 10:58 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, a las 16:00 (hora de Argentina), el piloto Franco Colapinto volverá a la acción en la Fórmula 1 en su cuarto Gran Premio del Mundial 2024. En el marco de la 19ª fecha del campeonato, el joven corredor argentino largará desde el 16° puesto con su Williams Racing en la grilla del Circuito de las Américas.

Colapinto finalizó 17° en la clasificación oficial para la carrera del domingo, pero un ajuste en la parrilla le permitió escalar una posición, debido a una penalización a Liam Lawson (Red Bull), por un cambio en los componentes de su motor. Así, Franco largará desde el 16° lugar, mientras que su compañero de equipo, Alexander Albon, partirá desde la 15ª posición.

Un fin de semana agridulce para Colapinto

El fin de semana ha sido complejo para Colapinto, dado que esta fecha de la Fórmula 1 se disputó bajo el formato Sprint, lo que implica menos sesiones de práctica y más presión para los pilotos. Colapinto comenzó el viernes con una sesión de práctica única, donde terminó en el penúltimo lugar, lo que generó dudas sobre su rendimiento en la clasificación. Sin embargo, el piloto argentino demostró su capacidad de adaptación y velocidad al lograr llegar a la Q3 en la clasificación del Sprint, donde finalizó en un destacado 10° lugar, superando las expectativas.

En la carrera del Sprint, disputada el sábado, Colapinto cedió dos posiciones y terminó en el puesto 12°, alejándose de los puntos, pero mostrando competitividad en la pista. A pesar de esto, la clasificación para la carrera final del domingo no fue su mejor actuación, ya que no logró superar la Q1, finalizando en el 17° lugar. No obstante, gracias a una penalización impuesta al piloto Liam Lawson por cambios en los componentes de su motor, Franco largará 16° en la parrilla de salida.

Grandes expectativas para la carrera en Austin

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará a 56 vueltas, cubriendo un total de aproximadamente 308 kilómetros en el exigente Circuito de las Américas. Colapinto tiene una oportunidad valiosa de demostrar su talento en esta carrera, enfrentando a rivales de primer nivel como Lando Norris (McLaren), quien obtuvo la pole position, y el bicampeón del mundo Max Verstappen (Red Bull), que largará en el segundo lugar. Las Ferrari de Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc ocuparán la segunda fila de la parrilla.

Con su Williams, Colapinto sigue en proceso de aprendizaje en una temporada debut que ha tenido destellos de talento y buenos resultados, como los cuatro puntos sumados en Azerbaiyán. Su objetivo en Austin es claro: seguir acumulando experiencia, escalar posiciones, y si las circunstancias son favorables, sumar puntos para el campeonato.

Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos podrá verse en vivo por las siguientes plataformas: