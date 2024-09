Todos los detalles sobre la última carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 El piloto argentino luchó en un circuito exigente, pero una mala estrategia de boxes lo dejó fuera de los puntos

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Franco Colapinto sigue demostrando su capacidad en la Fórmula 1, pero en el Gran Premio de Singapur las circunstancias no jugaron a su favor. A pesar de una impresionante largada y un gran ritmo en el exigente trazado asiático, el piloto de Williams terminó 11°, quedándose al límite de sumar puntos. Lando Norris (McLaren) se llevó la victoria, mientras que Max Verstappen y Oscar Piastri completaron el podio. Para el argentino, la parada en boxes fue un quiebre que definió su destino en la carrera.

Una largada magnífica

El joven piloto argentino comenzó el GP de Singapur desde la 12ª posición, pero rápidamente dejó su huella. Con una maniobra audaz en la largada, Colapinto ganó tres puestos y se ubicó noveno, superando incluso a Checo Pérez (Red Bull) y Carlos Sainz (Ferrari). Esta rápida acción desató la queja de su compañero de equipo, Alex Albon, quien afirmó por radio: “Franco acaba de hacer un divebombing, ¿qué está haciendo?” Sin embargo, la jugada de Colapinto fue limpia y el tailandés abandonó más tarde por problemas en el motor de su Williams.

El duro duelo con “Checo” Pérez

Tras su excelente largada, Colapinto mantuvo un ritmo competitivo, protegiendo su posición con Charles Leclerc (Ferrari) por delante y Checo Pérez intentando adelantarlo. El mexicano elogió al argentino durante la carrera, asegurando que “es muy bueno, difícil de pasar”. Sin embargo, el quiebre de la competencia llegó en la vuelta 30, cuando una parada tardía en boxes de 2.8 segundos le hizo perder varias posiciones, cayendo al puesto 13° y quedando detrás de Pérez, quien finalmente lo adelantó gracias a esta jugada estratégica.

Al borde de los puntos

A pesar de haber escalado posiciones y mantenerse en la batalla, Colapinto no logró entrar en la zona de puntos. Se colocó en el puesto 11° cuando varios pilotos pararon en boxes, incluido Yuki Tsunoda, pero no pudo adelantar a Checo Pérez ni evitar que Lando Norris lo doblara en la última parte de la carrera. Así, el piloto argentino cerró su tercer Gran Premio sin sumar puntos, pero con una valiosa experiencia en uno de los circuitos más complicados del calendario.

Declaraciones post carrera

Franco Colapinto no ocultó su frustración tras la carrera, especialmente por la estrategia de su equipo en la parada en boxes. “Yo hice lo mejor que pude. Si no me hubieran parado tan tarde, creo que podría haber mantenido a Pérez detrás”, expresó el piloto de 21 años. A pesar de la desilusión, destacó su buen ritmo con los neumáticos medios y reconoció que la carrera fue un importante aprendizaje. “Es bueno haber estado tan cerca de los puntos. Obvio que me da bronca no haber sumado, pero esto sirve para ganar experiencia”, añadió.

El tercer desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1 le dejó una mezcla de sensaciones. Si bien se quedó al borde de los puntos, su actuación en Singapur demostró que tiene lo necesario para competir al más alto nivel. Ahora, el piloto argentino se prepara para su próximo reto en el Gran Premio de Estados Unidos, donde buscará continuar su progresión y, por fin, sumar esos ansiados puntos en el Circuito de las Américas, en Austin.