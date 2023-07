El piloto de Red Bull no tiene oposición en esta temporada, la noticia es ya no es noticia, es una copia de la información de las últimas 9 carreras: Ganó Max Verstappen (inserte aquí fecha, circuito y quién salió segundo)

El campeón del mundo, Max Verstappen, es una máquina de ganar y no le da opciones a nadie. Se impuso en el Gran Premio de Bélgica, le sacó más de 21 segundos a su compañero de equipo, Checo Pérez, y conquistó su octavo GP de la temporada. El neerlandés se acerca al récord de Sebastian Vettel que logró 9 éxitos en fila en 2013, su seguidilla largó en Bélgica y terminó en Brasil.

Max Verstappen fue el más rápido en la clasificación del GP de Bélgica. Sin embargo, no salió desde la primera posición, ya que el neerlandés tiene cinco puestos de sanción para la carrera por cambiar la caja de cambios y fué Leclerc quien salió desde el primer lugar. En el segundo lugar fué de Checo Pérez y tercero Lewis Hamilton.

La partida en Bélgica resultó espectacular, ya que movió muy bien Leclerc, pero en la primera recta Checo Pérez, que salió segundo pudo superar al monegasco y se quedó con la punta. Hamilton pudo defender el tercer puesto y Max Verstappen ya se ubicó en el cuarto lugar para meter presión sobre el británico. Un toque entre Piastri (5) y Sainz (4) los dejó sin posibilidades.

El campeón del mundo demuestra toda su categoría y en la vuelta 17 aprovecha toda la potencia de su Red Bull y en la entrada de la recta de Kemmel, Max Verstappen atacó a su compañero de equipo Checo Pérez, que no pudo defender la primera posición. Cosa juzgada.

