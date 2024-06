Este fin de semana vuelve la F1 con toda la adrenalina y emoción del campeonato con la continuidad en el GP de Austria en el Circuito Red Bull Ring.

Los equipos siguen demostrando una mejoría en la lucha por alcanzar a Max Verstappen y Red Bull en la cima de las tablas. Lando Norris con McLaren parecen ser quienes están más cerca, y no debemos olvidarnos del buen presente que muestra Mercedez con Lewis Hamilton y George Russell. Sin duda este próximo Gran Premio nos dará toda la emoción de siempre con una gran lucha por la Pole Position el sábado y el primer lugar el domingo.

Some majestic moves led to a handsome win for @Charles_Leclerc 🤩 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/z3iQ81Avyk

El Gran Premio de España 2024 de Fórmula 1, celebrado el pasado 23 de junio en el icónico Circuito de Barcelona-Catalunya, fue testigo de una emocionante competencia dominada por el piloto de Red Bull Racing, Max Verstappen. Con un tiempo final de 1:28:20.227, Verstappen se adjudicó la victoria, consolidando su posición como líder del campeonato​. Lando Norris, del equipo McLaren, mostró un desempeño sobresaliente, terminando en segundo lugar a solo 2.219 segundos del líder. Esta actuación marca un hito importante para McLaren, que continúa demostrando su competitividad en la temporada actual. El podio lo completó el veterano piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, quien cruzó la meta 17.790 segundos detrás de Verstappen, reafirmando la mejora constante de Mercedes en el campeonato

George Russell, también de Mercedes, finalizó en la cuarta posición, seguido de cerca por los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, quienes terminaron en quinta y sexta posición respectivamente. Oscar Piastri, compañero de equipo de Norris en McLaren, y Sergio Pérez, de Red Bull, completaron los ocho primeros lugares, destacando especialmente la remontada de Pérez desde la undécima posición de partida.

Box office entertainment from Lando and George! 🍿 #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/waADJJL1fV

Max Verstappen y Red Bull siguen liderando ambos campeonatos perseguidos de cerca por Lando Norris y Charles Lecrec y Ferrari junto a McLaren

10 down, 14 to go…

A reminder of how things stand so far in 2024 👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/45uy3bxc2g

