Fanáticos se indignan con Max Verstappen por su conducta durante las prácticas del GP de Holanda

Max Verstappen, conocido por ser una figura polarizadora en la Fórmula 1, ha generado controversia nuevamente durante las prácticas del Gran Premio de Holanda. Muchos fanáticos coinciden en que su conducta en la pista fue demasiado agresiva, lo que ha llevado a que reciba una advertencia de la FIA por infringir una de las reglas más estrictas en la salida de pits. Durante la tercera sesión de prácticas, marcada por la lluvia y un accidente masivo que involucró al piloto de Williams, Logan Sargeant, Verstappen decidió adelantar a otros pilotos en la salida del pit lane, cruzando la línea blanca, una acción prohibida por razones de seguridad.

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar, expresando su frustración y disgusto por la conducta de Verstappen. Algunos consideran que las reglas no parecen aplicarse de la misma manera para el piloto holandés, y sugieren que debería recibir una penalización en la parrilla. Comentarios como “Las reglas no aplican para Max Verstappen” y “Eso debería ser una penalización de tres puestos si fuera Hamilton” reflejan el descontento generalizado. La polémica una vez más rodea al campeón, con muchos cuestionando si se le está otorgando un trato especial en la pista.

Satisfecho con la primera fila