El Gran Premio de Abu Dhabi, última parada del calendario 2024 de la Fórmula 1, comenzó con dificultades para el equipo Williams. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que Franco Colapinto y Alex Albon serán penalizados con cinco posiciones en la parrilla de salida debido a modificaciones en sus monoplazas, específicamente en las cajas de cambios, superando el límite permitido de cambios en la temporada.

A través de un comunicado oficial, Williams explicó:

La normativa de la Fórmula 1 establece un límite de cinco cajas de cambios nuevas por temporada para cada piloto. En el caso de Colapinto, esta será la séptima vez que realiza un cambio, mientras que Albon alcanza su sexto reemplazo. Según el informe técnico firmado por el comisario Jo Bauer, estas modificaciones infringieron el artículo 29.2 del Reglamento Deportivo 2024, que regula el uso de componentes de número restringido (RNC).

El documento detalla:

Además de las cajas de cambios, se modificaron la línea de transmisión, los componentes del cambio de marchas y otros elementos auxiliares en ambos monoplazas. La penalización se oficializó tras la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del viernes, confirmando la validez de las modificaciones realizadas.

Alex and Franco will each take a 5-place grid penalty in the Abu Dhabi Grand Prix due to the use of additional RNC gearbox components. It’s an unfortunate consequence of the incidents that occurred during last week’s Grand Prix which were beyond Alex and Franco’s control, but we… pic.twitter.com/bj1bZNntCp

— Williams Racing (@WilliamsRacing) December 6, 2024