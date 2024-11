Problemas en Red Bull: Max Verstappen podría quedar fuera del GP Las Vegas Un problema inesperado con el alerón trasero amenaza el rendimiento de Verstappen y Pérez en el icónico circuito callejero de Las Vegas.

22/11/2024 · 11:35 AM

La Fórmula 1 se encuentra en el centro de atención en Las Vegas, donde la glamorosa y desafiante pista ha puesto a prueba a todos los equipos. Sin embargo, el protagonista de la jornada es Red Bull Racing, que enfrenta un contratiempo técnico que podría comprometer tanto su rendimiento como las aspiraciones de Max Verstappen de consagrarse campeón del mundo este fin de semana.

Un inicio preocupante en las prácticas libres

Durante las primeras sesiones de práctica, tanto Max Verstappen como Sergio “Checo” Pérez tuvieron dificultades para ubicarse entre los primeros lugares. Verstappen logró el quinto puesto en la FP1 y cayó al 17° en la FP2, mientras que Pérez terminó décimo y decimonoveno, respectivamente.

El problema principal radica en el alerón trasero del RB20, que no se ajusta a las exigencias del circuito urbano de Las Vegas. Helmut Marko, asesor estrella del equipo, confirmó que Red Bull no tiene un alerón trasero adecuado disponible y que no será posible traer uno nuevo desde la sede en Milton Keynes a tiempo para la clasificación.

Deficiencia técnica que afecta el rendimiento en rectas

El diseño actual del alerón trasero genera una inclinación excesiva, lo que afecta la velocidad máxima del monoplaza. Según datos de GPS analizados por Red Bull, el coche es hasta 7 km/h más lento en rectas en comparación con sus principales competidores, Mercedes y McLaren.

El periodista Joel Lischka, de Auto Motor Sport, destacó que esta diferencia provoca una pérdida de seis décimas por vuelta, un margen crítico en un circuito donde la velocidad en rectas juega un papel decisivo.

¿Estrategia o contratiempo real?

A pesar de las dificultades, Helmut Marko mostró cierto optimismo al señalar que Red Bull utilizó un programa de menor potencia en los entrenamientos y probó configuraciones alternativas en los neumáticos. “Tuvimos destellos de velocidad, pero necesitamos encontrar consistencia”, declaró Marko.

Las pruebas realizadas con diferentes configuraciones del alerón no dieron los resultados esperados, pero el asesor confía en que el equipo podrá ajustar su rendimiento antes de la clasificación.

El desafío en el Campeonato de Constructores

Aunque Verstappen tiene la posibilidad de asegurar su título este fin de semana, la preocupación de Red Bull también recae en el Campeonato de Constructores. Actualmente ocupan el tercer lugar con 544 puntos, detrás de McLaren (593) y Ferrari (557). Este descenso podría tener un impacto significativo en los planes del equipo a largo plazo.

Una carrera crucial para Red Bull

La clasificación, programada para este sábado a las 3:00 AM (hora de Argentina), será clave para determinar las posibilidades de Red Bull en el Gran Premio de Las Vegas. Con una carrera principal de 50 vueltas, el equipo necesitará superar este obstáculo técnico y encontrar un equilibrio que le permita competir al más alto nivel.

El desenlace en Las Vegas podría no solo definir el título de Verstappen, sino también marcar un punto de inflexión en la lucha por el Campeonato de Constructores, poniendo a prueba la capacidad de Red Bull para adaptarse bajo presión.