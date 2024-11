Yuki Tsunoda, actual piloto de AlphaTauri (Racing Bulls), ha desatado controversia con sus declaraciones sobre la política de ascensos de Red Bull Racing. En un contexto de rumores sobre la posible salida de Checo Pérez, el japonés lamentó no ser considerado como opción para ocupar el asiento del equipo principal, a pesar de su experiencia y rendimiento.

“No hay muchas razones para explicar por qué no quieren ponerme en el Red Bull”, expresó Tsunoda, quien compite en la escudería secundaria desde 2021. Estas palabras, pronunciadas previo al Gran Premio de Qatar, reflejan su frustración por quedar fuera de los planes de ascenso que históricamente han beneficiado a pilotos destacados de la filial, como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly y Max Verstappen.

Los rumores sobre el futuro de Sergio Pérez han tomado fuerza en los últimos meses debido a sus resultados irregulares, a pesar de tener contrato hasta 2025. Rescindir dicho acuerdo le costaría a Red Bull unos 20 millones de dólares, pero esto no ha impedido que el equipo explore posibles reemplazos. Entre los nombres mencionados destacan el argentino Franco Colapinto, piloto de Williams, y Liam Lawson, actual reserva de la escudería. Sin embargo, el nombre de Tsunoda no ha figurado como una opción seria, algo que el piloto nipón no comprende.

“Si supiera qué hacer para subir a Red Bull, lo haría justo después de esta entrevista. Lo único que puedo controlar es mi rendimiento, y creo que he demostrado consistencia en mi desempeño este año”, afirmó.

Desde su llegada a la Fórmula 1 en 2021, Tsunoda ha competido junto a nombres importantes como Pierre Gasly, Nyck de Vries, Daniel Ricciardo y Liam Lawson, mostrando un rendimiento sólido en comparación con sus compañeros. A pesar de ello, parece que Red Bull ha decidido mirar más allá del japonés.

“Históricamente, era natural que un piloto que destacara en AlphaTauri fuera promovido al equipo principal, pero no parece ser mi caso”, lamentó.

La situación de Franco Colapinto, joven promesa argentina, parece mantenerse estable a pesar de las críticas de Tsunoda. Red Bull sigue considerando pilotos externos para posibles reemplazos, pero no hay indicios de que el rendimiento del japonés haya cambiado las preferencias de la escudería.

Unfortunately we didn’t recover enough, we risked on a diferent strategy wich did not pay off.

Lamentablemente no recuperamos lo suficiente. Arriesgamos con una estrategia diferente, pero no dio resultado.#SP11 pic.twitter.com/lQJQGwj0tl

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 24, 2024