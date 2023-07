Según prensa europea, ya habría un piloto despedido esta temporada Una de las escuderías que está teniendo una campaña muy decepcionante y ya pensó

Después de ganar el título de Fórmula 2 en 2019 y el título mundial de Fórmula E en 2020-2021, Nyck de Vries finalmente tuvo su oportunidad en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia de 2022 sustituyendo al enfermo Alexander Albon, realizó una gran actuación al terminar noveno y anotando dos puntos para Williams.

Con esa actuación, el piloto holandés definitivamente se puso en el mapa con los equipos de Fórmula 1 y al final fue AlphaTauri quien mordió el anzuelo. El equipo hermano de Red Bull Racing estaba buscando un reemplazo para Pierre Gasly, quien se había ido a Alpine y finalmente optó por De Vries junto a Yuki Tsunoda.

Sin embargo, menos de un año después, la aventura de De Vries en AlphaTauri ha llegado a su fin. De Telegraaf informa el martes que no tiene que cumplir su contrato y que la colaboración se rescindirá de inmediato. AlphaTauri ha comunicado hoy mismo a De Vries su despido, según ha informado el periodista neerlandés Allard Kalff. El equipo de Faenza ha decidido prescindir del piloto de forma inmediata y ya no estará en el próximo Gran Premio en Hungría.

El rendimiento de De Vries en 2023 no ha cumplido las expectativas. En sus diez primeros Grandes Premios como piloto oficial de Fórmula 1 no ha conseguido puntuar y su mejor resultado ha sido un 12º puesto en Mónaco. Desde Red Bull no han tenido reparo en afirmar que no estaban contentos con las actuaciones del piloto, especialmente Helmut Marko, quien se ha mostrado muy crítico con él. Ya en el mes de mayo le lanzó un ‘ultimátum’ y aseguró que las próximas carreras serían clave para decidir sobre su futuro.

El Gran Premio de Gran Bretaña se ha convertido, por tanto, en la última carrera del holandés al servicio de la pequeña formación italiana. Terminó en la decimoséptima posición, un lugar detrás de su compañero de equipo Tsunoda. Su reemplazante sería nada menos que Daniel Ricciardo, que actualmente ocupa el cargo de piloto de reserva de Red Bull y así volvería a la categoría, luego de quedarse sin asiento para este 2023.