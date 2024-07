En el Gran Premio de Hungría 2024, Max Verstappen esquiva la sanción tras un incidente con Lewis Hamilton. La FIA concluye que, aunque el contacto no fue enteramente culpa de Verstappen, Hamilton podría haber tomado medidas adicionales para evitar el choque.

El Gran Premio de Hungría 2024, celebrado en el icónico circuito de Hungaroring, fue escenario de un apasionante enfrentamiento entre dos de los pilotos más destacados de la Fórmula 1. Max Verstappen, de Red Bull Racing, y Lewis Hamilton, de Mercedes, revivieron viejas rivalidades en un duelo que, a pesar de su intensidad, terminó sin sanciones para el neerlandés tras una investigación de la FIA.

Un Enfrentamiento Clave

En las últimas vueltas de la carrera, Verstappen intentó superar a Hamilton en una maniobra audaz por el interior de la primera curva. La acción, que parecía destinada a ser un movimiento decisivo para asegurar una mejor posición, resultó en un contacto entre los dos autos. Verstappen, al intentar adelantar, se fue largo y tocó el coche de Hamilton, provocando que ambos pilotos perdieran tiempo en la pista. Afortunadamente para Verstappen, el incidente solo le costó una posición, cayendo al sexto lugar detrás de Charles Leclerc.

El incidente fue inmediatamente investigado por los comisarios de la FIA, quienes revisaron detalladamente las imágenes de video, telemetría y datos del sistema de posicionamiento. Las conclusiones de la investigación revelaron un análisis detallado del choque y las circunstancias que lo rodearon.

La Decisión de la FIA

Según el informe de los comisarios, tanto Verstappen como Hamilton fueron escuchados durante la investigación. Se evaluaron las posiciones y movimientos de ambos autos antes y durante el incidente. Los comisarios indicaron que Verstappen se acercó a la curva con mayor velocidad debido al uso del DRS y frenó en un punto similar al de vueltas anteriores. Sin embargo, el análisis mostró que Verstappen bloqueó las ruedas delanteras en la aproximación a la curva, desviándose de la trazada normal para un adelantamiento típico.

Por otro lado, Hamilton declaró que simplemente estaba siguiendo su línea habitual en la curva, una posición confirmada por las pruebas de video y telemetría. Los comisarios concluyeron que el incidente no encajaba en el caso típico de “cambio de dirección al frenar”, aunque consideraron que Hamilton podría haber hecho más para evitar el choque. A pesar de esto, se determinó que no había culpa predominante y, por lo tanto, no se impuso ninguna sanción a Verstappen.

Reacciones y Consecuencias

La decisión ha generado una variedad de reacciones entre los aficionados y expertos de la Fórmula 1. Mientras algunos ven la resolución como justa, dado el contexto y las circunstancias del incidente, otros cuestionan la falta de sanciones para Verstappen. La FIA, al no considerar el incidente como un claro caso de culpa, ha optado por mantener el orden de los pilotos y permitir que la carrera continúe sin cambios adicionales.

Impacto en el Campeonato

Este resultado tiene implicaciones significativas para el campeonato. Verstappen, al mantener su posición, continúa consolidando su lugar en la lucha por el título, mientras que Hamilton, a pesar del inconveniente, sigue siendo un contendiente fuerte en la temporada. La interacción entre estos dos pilotos sigue siendo una de las historias más seguidas del año, y el desenlace de esta carrera solo añade otra capa a su ya intensa rivalidad.

El Gran Premio de Hungría 2024 ha dejado claro que la Fórmula 1 sigue siendo un deporte de alta intensidad, donde las decisiones en la pista pueden ser tan decisivas como las que se toman fuera de ella. La resolución del incidente entre Verstappen y Hamilton muestra el desafío que enfrentan los comisarios al intentar mantener el equilibrio en la competencia, mientras la rivalidad entre estos dos gigantes del automovilismo continúa evolucionando.