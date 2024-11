El tricampeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, sufrió una inesperada eliminación en la Q2 del Gran Premio de Brasil y partirá en el puesto 17, afectado por una penalización por cambio de componentes en el motor de su Red Bull. En una sesión clasificatoria marcada por intensas lluvias en el Autódromo de Interlagos, Verstappen no logró superar los retos de la pista mojada, aumentando la presión en su carrera por el título con el británico Lando Norris, quien acortó distancias en la tabla general tras la victoria en la carrera sprint del sábado.

Verstappen, de 27 años, experimentó problemas de adherencia en una clasificación que se pospuso del sábado al domingo debido a las lluvias. Bajo condiciones climáticas cambiantes, el líder del mundial se encontró con una situación aún más desafiante cuando Lance Stroll (Aston Martin) se estrelló en los últimos minutos de la Q2, provocando una bandera roja y la suspensión definitiva de la sesión. Este imprevisto selló su posición de partida para la carrera, lo que le da a Norris una oportunidad de recortar su diferencia de 44 puntos en el campeonato.

Un Desafío Compartido para Red Bull y Otros Pilotos

Sergio Pérez, compañero de equipo de Verstappen, también fue eliminado en la Q2 y partirá en el puesto 13, un lugar adelante del español Carlos Sainz, quien se accidentó en el primer sector de la pista. Tras una semana de éxito en el Gran Premio de México, Sainz enfrentó dificultades en Interlagos, donde la pista mojada complicó la maniobra de varios pilotos, incluyendo al siete veces campeón Lewis Hamilton, que clasificó en el puesto 16.

Desafíos Sudamericanos en Interlagos

El piloto argentino Franco Colapinto, único sudamericano en la parrilla, también tuvo un día difícil. En su primera participación en un GP de Brasil, Colapinto perdió el control de su Williams en la Q1, terminando en la pared de contención. El joven piloto partirá en la posición 18, justo detrás de Hamilton, y tendrá un arduo desafío en la carrera principal.

Max's full interview with F1TV

He is not happy at all, and rightfully so.pic.twitter.com/2uAkgBMZW1

— Verstappen News (@verstappenews) November 3, 2024