Emily Pedersen avivó el espectáculo de la Solheim Cup -la Copa Ryder femenina– y dejó un golpe para el recuerdo en el golf de mujeres.

La golfista danesa consiguió un hoyo en uno en el 12 del Club de Golf Finca Cortesín, en Andalucía. Es el segundo hoyo en uno de toda la historia en este certamen; el anterior había sido obra de Anna Nordqvist en la realización de 2013 en Estados Unidos.

🚨 SOLHEIM CUP ACE! 🚨

Emily Kristine Pedersen makes the second ace in Solheim Cup history on the 12th hole! 💥#SolheimCup2023 pic.twitter.com/sO58VSwmM9

— LPGA (@LPGA) September 22, 2023