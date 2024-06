La Selección Nacional Femenina Sub-18 de Baloncesto de Estados Unidos superó a República Dominicana 125-27 en su partido de cuartos de final de la AmeriCup Femenina Sub-18 FIBA ​​2024 que se realiza en el Coliseo Bicentenario en Bucaramanga, Colombia.

Las estadounidenses no perdieron tiempo y abrieron temprano, con la escolta Jordan Lee metiendo una bandeja apenas segundos después del inicio del partido en la primera jugada del encuentro. El dominio de las estadounidenses surgió a partir de ahí: el equipo dio una lección defensiva durante el primer cuarto. Lideradas por Sienna Betts, con una presencia implacable en el interior en ambos lados del balón, los EE. UU. consiguieron una ventaja imponente de 30-4 en el primer cuarto de acción.

Veintiséis de los puntos del primer cuarto de las estadounidenses fueron en jugadas de contraataque, fruto de su trabajo defensivo, que incluyó ocho robos y cinco tiros bloqueados.

