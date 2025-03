Alberto “La Avispa” Puello y Sandor Martín se enfrentan este sábado por el título mundial de peso superligero Un análisis previo y predicción de la pelea por el campeonato mundial superligero qué se perfila como un emocionante enfrentamiento entre el invicto dominicano Alberto “La Avispa” Puello y el experimentado español Sandor Martín en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sábado 1 de marzo, el boxeo será el protagonista en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, donde Alberto “La Avispa” Puello pondrá en juego su título mundial superligero (140 libras) ante el español Sandor Martín. Ambos boxeadores hicieron el peso sin inconvenientes durante la ceremonia del pesaje, con un registro de 139.2 libras para ambos, lo que asegura que estarán listos para el esperado combate. Puello, quien se encuentra invicto con 23 victorias y 10 nocauts, defenderá no solo su faja de campeón mundial, sino también su estatus como uno de los boxeadores más prometedores de la división.

Puello: el campeón con un sueño hecho realidad

El dominicano, que sorprendió al mundo con su victoria sobre Gary Russell el año pasado para ganar el título interino, se ha mantenido invicto desde entonces. Esta es una oportunidad clave para consolidarse como uno de los mejores de la categoría de 140 libras. Durante su declaración tras el pesaje, Puello dejó claro que su nivel es superior al de su oponente y que no permitirá que Martín, con su récord de 42 victorias y 3 derrotas, lo derrote. “En el boxeo hay niveles y eso se respeta. Sandor no está a mi nivel”, comentó el campeón, quien además resaltó lo especial que es para él defender su título en Nueva York, ciudad con una gran comunidad de dominicanos.

A lo largo de su carrera, Puello ha demostrado un estilo técnico sólido, con una mezcla de rapidez y potencia. El objetivo del dominicano es mostrar su superioridad en el cuadrilátero, reafirmando que su lugar en la élite del boxeo no es un accidente. “Si Martín busca noquearme cometería un grave error. No tiene la fuerza ni las herramientas para hacerlo y él lo sabe”, añadió.

Sandor Martín: un desafío de gran recorrido

Por otro lado, el español Sandor Martín llega a esta pelea con una mentalidad completamente diferente. Con un palmarés de 42 victorias, 18 por nocaut, y tres derrotas, Martín se ha forjado como un boxeador con un estilo más calculador, pero con la agresividad necesaria para dar el golpe definitivo cuando sea necesario. Tras una dura derrota ante Teófimo López, el campeón europeo de la categoría sigue motivado para dar lo mejor de sí en este importante combate. “Saldré buscando el nocaut, listo para algunos intercambios y una verdadera guerra en la que los fanáticos sean los verdaderos ganadores de la noche”, expresó el boxeador, quien se mostró confiado de que puede superar a Puello y hacerse con el título.

Martín también analizó su experiencia en la pelea contra López, destacando que no se dejaría llevar por la decisión de los jueces. “La pelea con Teófimo no me dejó ninguna lección duradera. Solo me mostró que no debo dejar el resultado de una decisión en manos de los jueces”, comentó.

El escenario: una cartelera de grandes estrellas

Este enfrentamiento será parte de una cartelera de boxeo que promete emociones fuertes, con grandes nombres en la actualidad como Gervonta “Tank” Davis y Lamont Roach. La pelea principal está reservada para Gervonta Davis, quien defenderá su título mundial de peso ligero, lo que garantiza que la velada será de las más emocionantes de este año.

Un pronóstico incierto

La pelea entre “La Avispa” Puello y Sandor Martín es un enfrentamiento en el que los dos luchadores tienen mucho en juego. Mientras Puello busca consolidar su lugar en la historia del boxeo, Martín tiene una oportunidad dorada para despojar al campeón invicto de su título mundial y dar el siguiente paso hacia la elite del boxeo. Ambos boxeadores tienen lo necesario para salir con la victoria, pero solo uno podrá reclamar la corona de peso superligero.

Con la multitud de dominicanos que se espera en el Barclays Center, la atmósfera promete ser eléctrica, y el combate, sin duda, será un espectáculo digno de los grandes nombres del boxeo. A medida que ambos peleadores se preparan para este enfrentamiento crucial, lo que está claro es que la noche de este sábado será una verdadera guerra en el cuadrilátero.

Este combate entre Puello y Martín es una oportunidad de oro para ambos boxeadores. Puello tiene la posibilidad de reafirmar su dominio en la división de 140 libras, mientras que Martín ve en este combate una chance para dar el golpe de su vida y arrebatarle el cinturón a un campeón invicto. Sin importar el resultado, lo que está garantizado es que los fanáticos del boxeo vivirán una noche llena de emociones en Brooklyn.