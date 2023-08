Con un derechazo atronador, el inglés Anthony Joshua (26-3-0, 23 KO’s) puso fuera de combate al sueco-finlandés Robert Helenius (32-5-0, 21 KO’s) en el séptimo round y prosiguió, en una cartelera celebrada en la O2 Arena de Greenwich, Reino Unido, su travesía para recuperar por tercera vez la condición de campeón mundial que probablemente la próxima parada sea en Arabia Saudita contra Deontay Wilder en enero.

El desenlace del combate llegó a los 1.27 minutos del round 7 cuando el británico amagó con el jab a las zonas blandas de su oponente y éste cayó en la trampa al descuidar la guardia arriba lo que aprovechó Joshua para meter un misil de derecha que pegó de lleno en la quijada de Helenius que cayó sin respuesta.

