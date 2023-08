El jamaiquino que quiso ser Superman; hizo el ridículo y lo penalizaron Disparatado salto largo en el mundial de atletismo 2023, Carey Mcleodse se golpeó feo y le anularon el salto

26/08/2023 · 10:32 AM

El sexto día del Mundial de Atletismo Budapest 2023 fue ampliamente abarcado por Jamaica, por sus rendimientos sobresalientes y también por algunas curiosidades como la de este atleta que se robó las miradas, no tanto por haber ganado una medalla, sino por haber protagonizado uno de los momentos más curiosos de las justas que se llevan a cabo en Budapest.

Se trata de Carey Mcleod, de Jamaica, quien en uno de los intentos que realizó en la prueba de salto largo masculino, perdió el control en el aire y salió disparado, cayendo en la arena no con los dos pies hacia adelante, como es habitual, sino dando un bote con la totalidad de su cuerpo, producto de su mala performance sufrió una lesión en su tobillo que le impidió llevarse una medalla de bronce. Las imágenes son muy elocuentes y muestran cómo el pie del jamaiquino se deslizó en el instante previo en que realizó el salto de longitud este jueves. Esto generó además que su caída sea aún más aparatosa y lo terminara dejando afuera de la prueba, ya que se trataba de su tercer salto y había tocado la línea. El salto fue invalido porque piso la zona prohibida.

Mcleod, vale decir, quedó a las puertas de ganar la medalla de bronce.

Al final fue cuarto con el mismo registro del tercero, el también jamaiquino Tajay Gayle, quien alcanzó los 8.27. Vale decir que el salto de Mcleod fue invalidado, ya que se pasó de la zona de despegue, tal como establece el reglamento.

RESULTADOS DEL SALTO LARGO MASCULINO EN EL MUNDIAL DE ATLETISMO

1. Miltiadis Tentoglou (GRE) 8.52 (ORO)

2. Wayne Pinnock (JAM) 8.50 (PLATA)

3. Tajay Gayle (JAM) 8.27 (BRONCE)

4. Carey Mcleod (JAM) 8.27

5. Wang Jianan (CHN) 8.05

6. Thobias Montler (SWE) 8.00

7. Radek Juska (CZE) 7.98

8. William Williams (USA) 7.94

9. Simon Ehammer (SUI) 7.87

10. Alejandro Parada (CUB) 7.86

11. Jeswin Aldrin Johnson (IND) 7.77

12. Marquis Dendy (USA) 7.62 Volando a lo Superman

Otros resuktados del sexto día de competencia

El Mundial de Atletismo completó su sexto día. Este contó con un gran hegemonía de Jamaica, que sigue pisando fuerte pese a no contar con muchas leyendas. Una de las muestras más elocuentes fue la de Seville y Fords, dos sub 22 que no alcanzaron el podio pero fueron sólidos finalistas en los 100 ganados por Lyles. Además, hubo medallas plateadas y de bronce en salto en largo y los títulos de Danielle Williams (100 con vallas) y Antonio Watson (400 llanos).

Solo por esta razón queda en un segundo plano el enorme impacto del griego Miltiadis Tentoglou que se consagró campeón mundial en su último salto en largo tanto como la clarísima victoria de la canadiense Camryn Rogers en lanzamiento de martillo, quien al igual que la neerlandesa Femke Bol en los 400 con vallas sacó una marcada distancia con respecto a sus competidoras.