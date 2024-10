James utilizó su plataforma en X para condenar el comportamiento de los aficionados, destacando que este tipo de reacciones son inaceptables, especialmente hacia un jugador que enfrenta una posible lesión que podría poner en peligro su carrera.

“Cleveland Fans! Yall know how much we’ve been thru throughout the years both good, bad and indifferent,” escribió LeBron. “With that being said, booing anyone that’s down with an injury, let alone your own player, is LAME AF!! To the ones who didn’t 🫡.” (“¡Fanáticos de Cleveland ! ¡Ustedes saben cuánto hemos pasado a lo largo de los años, tanto lo bueno, lo malo como lo indiferente!”, escribió LeBron. “Dicho esto, abuchear a alguien que está lesionado, y más aún a su propio jugador, ¡es vergonzoso! A los que no lo hicieron 🫡.”)