En la NBA, los túneles que conducen a los estadios se han convertido en pasarelas de moda, un espacio donde los jugadores exhiben su estilo personal y dictan tendencias globales. Sin embargo, esta temporada, LeBron James ha decidido cambiar las reglas del juego. En lugar de los trajes extravagantes y atuendos llamativos que dominaron el pasado, el astro de los Lakers ha adoptado un enfoque minimalista que resalta la comodidad y la confianza.

LeBron, en su temporada número 22 y a punto de cumplir 40 años, ha dejado atrás el glamour del pasado para abrazar lo que sus seguidores han denominado el estilo “Uncle Bron”. Este look, caracterizado por sudaderas repetidas, shorts deportivos, sandalias Nike y una taza de café siempre en mano, no solo redefine el concepto de moda en la NBA, sino que también representa un cambio hacia la autenticidad.

LeBron James pulled up to the Cavs game rockin’ the upcoming “Linen” Air Force 1s 👑 pic.twitter.com/2qIgC2y42f

— Nice Kicks (@nicekicks) May 14, 2024