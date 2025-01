Los Chiefs como una máquina imparable en los playoffs La Fórmula Secreta de los Chiefs para Dominar los Playoffs: El Análisis de Mark Ingram. Los Kansas City Chiefs han demostrado una y otra vez que están hechos para la postemporada. ¿Qué los hace tan letales en los momentos clave?

28/01/2025

Los Kansas City Chiefs han demostrado ser un equipo diseñado para los momentos más grandes. Con una impresionante marca de 15-2 al finalizar la temporada regular 2024, su paso por los playoffs ha sido casi impecable. Primero, derrotaron a los Houston Texans por 23-14 en la Ronda Divisional, luego superaron a los Buffalo Bills 32-29 en un emocionante partido de la final de la AFC, asegurando su boleto a su quinto Super Bowl en los últimos seis años. Pero, ¿qué es lo que realmente hace a los Chiefs tan peligrosos en la postemporada?

Mark Ingram, el ganador del Heisman en 2009 y excorredor de los Baltimore Ravens, compartió su perspectiva sobre este tema con The Sports Daily. Según Ingram, la clave del éxito de Kansas City radica en un factor fundamental: no cometer errores.

“Los Chiefs no se derrotan a sí mismos”

Mark Ingram no duda al señalar que, para derrotar a los Chiefs, los equipos rivales deben ser perfectos. “Los Chiefs no se derrotan a sí mismos”, comentó Ingram. “No puedes ayudar a los Chiefs porque no cometen errores. Tienen a Patrick Mahomes, y si les das oportunidades extras, es muy difícil derrotarlos. Vimos este año dos balones perdidos en la primera mitad y otro en los últimos minutos del juego.”

En otras palabras, cuando los Chiefs están en la cancha, su eficiencia y disciplina son casi inquebrantables. La capacidad de evitar errores costosos es crucial en los partidos más importantes de la postemporada, y los Chiefs lo saben bien. Esto no solo los hace difíciles de vencer, sino que les da una ventaja psicológica sobre sus rivales, que deben jugar a su máximo nivel para mantenerse competitivos.

El control de Mahomes y su impacto

Patrick Mahomes, el mariscal de campo estrella de los Chiefs, es otro factor esencial en su éxito. Con una combinación de talento, calma y liderazgo, Mahomes no solo pone en marcha la ofensiva, sino que también sabe manejar la presión en los momentos más difíciles. Durante la temporada 2024, Mahomes acumuló 3,928 yardas aéreas, 28 touchdowns y solo 9 intercepciones, demostrando una vez más por qué es considerado uno de los mejores quarterbacks de la historia reciente de la NFL.

A su alrededor, jugadores como Travis Kelce, quien sumó 823 yardas de recepción, y Kareem Hunt, con 728 yardas por tierra, han sido piezas clave para mantener la ofensiva equilibrada. La defensa también ha jugado un papel crucial, ocupando el cuarto lugar en puntos permitidos por juego (19.2) y consiguiendo 39 sacks a lo largo de la temporada.

La importancia de no cometer errores

Ingram también comparó el enfoque tranquilo y controlado de los Chiefs con los errores recientes cometidos por los Baltimore Ravens. En la derrota de los Ravens ante los Bills en la Ronda Divisional de este año (27-25), el equipo de Baltimore cometió tres balones perdidos, dos de ellos por Lamar Jackson, y Mark Andrews falló una conversión de dos puntos crucial. En comparación, en la final de la AFC de 2023, los Ravens perdieron 17-10 ante los Chiefs después de entregar el balón tres veces, mientras que los Chiefs no cometieron un solo error.

“La cosa más intrigante de la NFL es que es un torneo”, reflexionó Ingram. “Si vas a la cancha de un rival, cometes tres pérdidas de balón, tienes errores, caídas y permites jugadas grandes, entonces te vas a casa. Esa es la parte desafortunada.”

Este tipo de errores no tiene cabida en los equipos que aspiran al campeonato. La fórmula ganadora de los Chiefs radica en mantener la calma, evitar las jugadas precipitadas y ser consistentes en los momentos clave, lo que los convierte en un contendiente formidable.

La mirada hacia el Super Bowl 59

Con Mahomes al mando, los Chiefs tienen un récord histórico de 26 victorias y 21 derrotas en playoffs, y ahora tienen la vista puesta en otro Trofeo Lombardi. El 9 de febrero se enfrentarán a los Philadelphia Eagles en el Super Bowl 59, un rematch del Super Bowl 57, en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. Si logran la victoria, los Chiefs alcanzarían un hito histórico: su tercer campeonato consecutivo.

Este Super Bowl será una prueba definitiva para los Chiefs y su capacidad para mantener la calma y evitar los errores en los momentos más importantes. Sin importar quién sea el rival, el enfoque inquebrantable de Kansas City, sumado a su talento en ambas áreas del juego, los convierte en el equipo a batir.

El análisis de Mark Ingram revela lo que ha sido el sello de los Kansas City Chiefs en los playoffs: su capacidad para no autodestruirse. En un torneo donde los márgenes son finos y cada error puede costar un partido, los Chiefs han demostrado una y otra vez que saben cómo jugar bajo presión y aprovechar cualquier oportunidad que se les presente. Con Mahomes al frente y un equipo lleno de talento, los Chiefs no solo están en camino hacia un Super Bowl más, sino que se han establecido como uno de los equipos más difíciles de detener en la historia reciente de la NFL.