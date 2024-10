Polémica: La nadadora expulsada de los Juegos Olimpicos abrió un OnlyFans La joven promesa de la natación paraguaya sorprende al mundo deportivo con su retiro a los 20 años y su inesperada incursión en OnlyFans.

Luana Alonso, considerada una de las promesas más brillantes de la natación paraguaya, ha decidido colgar el gorro de natación a los 20 años, luego de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. La noticia de su retiro ya había generado sorpresa entre los aficionados y expertos del deporte, pero lo que realmente ha encendido las redes sociales es su reciente decisión de abrir un perfil en OnlyFans. Con más de un millón de seguidores en Instagram, Alonso ha demostrado que su vida post-natación será cualquier cosa menos convencional, abrazando una faceta completamente distinta de la que sus seguidores estaban acostumbrados.

De la piscina a la controversia: El giro inesperado de Alonso

Luana Alonso había insinuado su interés por alejarse de la competencia tras los Juegos Olímpicos de París 2024, destacando su deseo de continuar sus estudios en Ciencias Políticas y contribuir al desarrollo del deporte en Paraguay. Sin embargo, lo que nadie esperaba era su incursión en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, un paso que ha sido motivo de debate tanto en el ámbito deportivo como en redes sociales.

La exnadadora olímpica promociona su perfil en la plataforma como “tu exnadadora favorita”, ofreciendo fotos y videos por una suscripción mensual de 35 dólares. La noticia ha generado diversas reacciones: desde críticas que apuntan a la “degeneración” del deporte, hasta comentarios que aplauden su libertad de tomar el control sobre su carrera y su cuerpo. “Te prometo que no te arrepentirás”, escribió Alonso en la descripción de su cuenta, y rápidamente ha acumulado tanto suscriptores como opiniones divididas.

Polémicas previas y un retiro inesperado

El nombre de Luana Alonso no solo resonaba en las piscinas. En agosto de 2024, en plena fiebre olímpica, reveló que Neymar, la superestrella brasileña del fútbol, le había enviado un mensaje privado en Instagram, lo que provocó una ola de rumores y atención mediática. Aunque la nadadora prefirió no dar más detalles sobre el contenido de la conversación, la noticia no pasó desapercibida.

El anuncio de su retiro en los Juegos de París fue otro capítulo controvertido en su carrera. Aunque su actuación en los 100 metros mariposa no alcanzó los niveles esperados, Alonso continuó disfrutando de su estancia en Francia, asistiendo a lugares turísticos como Disneyland. Esto no fue bien recibido por el Comité Olímpico Paraguayo (COP), que solicitó su salida de la Villa Olímpica, argumentando que su presencia generaba un ambiente inadecuado para el resto del equipo.

La vida de Luana Alonso ha sido una montaña rusa de éxitos deportivos, polémicas y decisiones que desafían las expectativas. Su paso de la natación al mundo digital ha desatado un torbellino de comentarios, pero algo es seguro: Alonso no teme tomar decisiones arriesgadas y seguir su propio camino, alejándose del molde tradicional de las figuras deportivas. Mientras algunos la critican, otros celebran su independencia y coraje para redefinir su carrera lejos de la piscina.

¿Será esta la última vez que escuchemos sobre Luana Alonso o su nuevo capítulo en OnlyFans continuará sorprendiendo a propios y extraños?