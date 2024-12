Carlos Alcaraz: “Ganaré el Abierto de Australia, es cuestión de tiempo” El joven prodigio del tenis español confía en conquistar Melbourne mientras afina su preparación física y mental para la próxima temporada.

Carlos Alcaraz, actual estrella del tenis mundial, cierra el año con la mira puesta en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de 2025. Aunque ahora disfruta de un merecido descanso tras una intensa temporada, el murciano se mostró optimista en un encuentro con periodistas en Nueva York. “Estoy seguro de que seré campeón de Australia tarde o temprano. Espero que sea este año”, declaró con confianza, a la vez que reconoció el reto que supone competir en Melbourne, donde “todos los jugadores llegan preparados para darlo todo”.

Preparación y desconexión

Alcaraz ha aprovechado una semana y media de vacaciones para desconectar junto a su familia y amigos, pasando tiempo tanto en España como en Punta Cana. Este descanso, dijo, le ha permitido recargar energía, aunque sin tocar una raqueta durante este tiempo. Sin embargo, el trabajo no tardará en empezar: dedicará todo diciembre a entrenar en España, con un enfoque particular en la precisión y en mantener su condición física de cara a Australia. “Descansar mental y físicamente era necesario, pero ahora toca enfocarse en completar los Grand Slams que me faltan”, explicó.

El español, ganador de dos Wimbledon, un Roland Garros y un Abierto de Estados Unidos, subrayó la importancia de conquistar todos los grandes torneos para cimentar su legado en el deporte.

Nuevas alianzas estratégicas

El panorama del tenis está cambiando, y Alcaraz no es ajeno a las nuevas incorporaciones estratégicas. Comentó sobre la reciente colaboración de Andy Murray con Novak Djokovic, calificando al escocés como “el entrenador adecuado” para el serbio. “Es como si jugara contra los dos, pero será increíble para el tenis”, bromeó.

Por su parte, Alcaraz ha incorporado a Samuel López, exentrenador de Pablo Carreño, a su equipo. Este se sumará al actual entrenador del murciano, Juan Carlos Ferrero. Alcaraz expresó su entusiasmo por la sinergia entre ambos, destacando que confían mutuamente y que esta dupla le permitirá crecer aún más como jugador. “Ferrero me ha formado como persona y jugador desde los 15 años, y estoy seguro de que junto a López daremos un paso más hacia nuevos éxitos”.

Exhibición en el Madison Square Garden

Alcaraz se encuentra en Nueva York para participar en The Garden Cup, un evento de exhibición que tendrá lugar en el icónico Madison Square Garden. En este torneo se enfrentará al joven estadounidense Ben Shelton, quien ha declarado ser un gran admirador de Alcaraz por su estilo creativo. “Jugar contra Carlos es una de las cosas que más disfruto en la cancha. La energía del público siempre es espectacular”, comentó Shelton.

Además del enfrentamiento entre Alcaraz y Shelton, el evento contará con un duelo entre Jessica Pegula y Emma Navarro, consolidando la importancia del espectáculo en el tenis moderno.

Un año de grandes expectativas

Con el Abierto de Australia como objetivo inmediato, Carlos Alcaraz afronta el 2025 con la ambición de seguir escribiendo su nombre en la historia del tenis. Su confianza, respaldada por un equipo técnico sólido y su capacidad para combinar descanso y preparación, lo coloca como uno de los grandes favoritos para dominar la temporada. El reto ahora es convertir su convicción en resultados y, como él mismo asegura, conquistar Melbourne no es una cuestión de “si”, sino de “cuándo”.