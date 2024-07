A pesar de ser uno de los tenistas más dominantes de la historia, Novak Djokovic no está exento de conocer la amargura de la derrota, especialmente en las instancias finales de los torneos más importantes.

A lo largo de su brillante carrera, Djokovic ha disputado un total de 36 finales de Grand Slam, de las cuales ha ganado 23, un récord histórico. Sin embargo, las 13 finales perdidas también forman parte de su trayectoria y han dejado huella en su camino hacia la gloria.

Aquí un repaso de las finales que han quedado grabadas como espinas en la historia deportiva de Novak Djokovic:

• 6 Finales del US Open perdidas:

• 2 Finales de Wimbledon perdidas:

• 2 Finales de Roland Garros perdidas:

• 2 Finales del ATP Finals perdidas:

Si bien estas derrotas han dejado un sabor amargo en Djokovic, también lo han impulsado a mejorar y regresar con más fuerza en busca de la revancha.

Su mentalidad competitiva y su capacidad de resiliencia lo han convertido en un jugador aún más temible, capaz de superar cualquier obstáculo.

A día de hoy, con 35 años, Djokovic sigue siendo uno de los favoritos para ganar cualquier torneo que dispute.

Novak Djokovic saves three Championship points and breaks back to make it 5-5 🤯#Wimbledon pic.twitter.com/eroR8EEkdb

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024