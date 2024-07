Carlos Alcaraz Garfia, el joven prodigio español que ha revolucionado el tenis mundial, continúa su meteórica trayectoria acumulando títulos y récords a un ritmo vertiginoso.

A sus 20 años, Alcaraz ya ha levantado 14 trofeos individuales, incluyendo tres de los torneos más prestigiosos del mundo:

• Grand Slam:

• ATP Masters 1000:

Además de estos grandes logros, Alcaraz también ha triunfado en:

• ATP 500:

• ATP 250:

A su impresionante palmarés se suman otros hitos importantes:

Looks like I will see you all again on the last Sunday at Wimbledon! ❤️🌱 VAMOOOOOOS!!!! 💪🏻

📸 @Wimbledon pic.twitter.com/1u8YMDINWy

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) July 12, 2024