Una vez más, Wimbledon presenta un enfrentamiento épico entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en el último partido del torneo. El legendario campeonato británico de tenis pone frente a frente al español y al serbio por primera vez en la temporada, y lo hace en la final de un Grand Slam, tal como ocurrió el año pasado.

Alcaraz, que busca su cuarto trofeo grande y su primera serie de títulos consecutivos en esta categoría, ganó en 2023 con un marcador de 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4 en un partidazo que duró más de cuatro horas y media. En la semifinal, tal como en 2023, venció al ruso Daniil Medvedev, esta vez en cuatro sets.

Por otro lado, Djokovic, que ha dominado Wimbledon en los últimos años con un total de siete títulos en su carrera, busca su octavo trofeo en el All England Club, lo que le permitiría igualar el récord de títulos en Wimbledon de Roger Federer. El serbio ha tenido un recorrido impresionante en esta edición del torneo, derrotando a rivales de la talla de Jannik Sinner y Stefanos Tsitsipas en las rondas previas.

A sus 37 años, Novak Djokovic aspira a su primer título de la temporada y su octavo trofeo en Wimbledon, lo que le permitiría igualar el récord de Roger Federer en este prestigioso torneo. Además, busca alcanzar su 25º Grand Slam. En su semifinal, el serbio dominó al italiano Lorenzo Musetti, ganando en tres sets. Además de la gloria deportiva, el campeón se llevará una importante suma de dinero, añadiendo un incentivo económico a su ya motivador objetivo de hacer historia en el tenis.

El enfrentamiento entre Alcaraz y Djokovic promete ser una batalla intensa y técnica, con Alcaraz utilizando su estilo de juego agresivo y variado, mientras que Djokovic contará con su experiencia, solidez desde el fondo de la pista y habilidades defensivas excepcionales. Este duelo no solo definirá al campeón de Wimbledon, sino que también tendrá implicaciones importantes en la lucha por el número uno del ranking mundial de la ATP.

Up close with @DjokerNole as he secured his place in the final 🤩#Wimbledon pic.twitter.com/dkST5xw7Sj

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024