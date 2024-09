Por más que Taylor Fritz esté a un paso de hacer historia en el tenis estadounidense, su equipo no pierde el enfoque. Tras su victoria en las semifinales contra Frances Tiafoe, la atención del estadounidense y su entorno se ha centrado completamente en la final del US Open contra Jannik Sinner. Michael Russell, su entrenador, ha estado analizando minuciosamente los enfrentamientos anteriores entre ambos jugadores, sabiendo que la tarea que tiene por delante no será fácil.

El historial entre Fritz y Sinner está igualado a una victoria por lado, lo que añade una cuota de imprevisibilidad al duelo. “Recuerdo que Taylor jugó bien en ese partido. Había un viento bastante fuerte, y Jannik supo aprovecharlo mejor para castigar a Taylor cuando estaba en contra del viento. Eso marcó la diferencia en el tercer set”, comentó Russell, en referencia a su último enfrentamiento en marzo de 2023.

Sinner, quien ha mejorado notoriamente su servicio y su juego físico desde su último cruce con Fritz, llega a esta final como el número uno del mundo y líder en la PIF ATP Live Race to Turin. Russell reconoce el progreso del italiano, pero confía en que Fritz tiene las herramientas para vencer. “Jannik es un gran golpeador de pelota y llega con mucha confianza. Pero Taylor tendrá el apoyo del público y necesita usar esa energía a su favor. Tiene que hacer que Sinner se sienta incómodo, no solo con su juego, sino también con el ambiente que generará el público estadounidense”, expresó.

