La leyenda del tenis se despide del US Open con una gran decepción El serbio, número dos del mundo, cae inesperadamente ante Alexei Popyrin en un partido que lo deja fuera de los octavos de final en Nueva York.

El US Open 2024 ha visto una de las eliminaciones más sorpresivas de la temporada: Novak Djokovic, el 24 veces campeón de Grand Slam y actual número dos del mundo, ha sido derrotado en tercera ronda por el australiano Alexei Popyrin con parciales de 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Esta inesperada derrota marca la primera vez en la que Djokovic cae ante Popyrin en su carrera y es su salida más temprana del torneo desde 2006, cuando perdió ante Lleyton Hewitt.

Djokovic, quien ha dominado en el Billie Jean King Tennis Center con 90 victorias a lo largo de su carrera, no logró sumar más triunfos en esta edición del torneo. A sus 37 años, el serbio admitió estar pagando el precio por su participación en los Juegos Olímpicos de París, mencionando que tanto su físico como su mente no estaban en condiciones óptimas: “Estoy pagando el cansancio de los Juegos, no estoy fresco a nivel físico y tampoco mental”, expresó tras su eliminación.

It wasn’t meant to be tonight. Well played, @AlexeiPopyrin99. Time for me to relax, regroup and move on. Until next time, NYC. 🙏🏼 pic.twitter.com/wsh4F9YzEQ — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 31, 2024

El partido contra Popyrin dejó en evidencia el bajo nivel de juego de Djokovic, quien comentó: “El tenis que he mostrado en este torneo es de los peores de mi carrera. Contra Popyrin no puedes ganar sin saque”. Con esta derrota, Djokovic también ve cómo se esfuman sus posibilidades de alcanzar los 100 títulos en su carrera y de cerrar el año con otro trofeo de Grand Slam, algo que no ocurría desde 2002 para un miembro del ‘Big Three’.

Con esta temprana salida, Djokovic caerá al cuarto puesto en el ranking ATP, perdiendo 1.900 puntos por no defender su título del año pasado, y podría descender aún más si Daniil Medvedev sigue avanzando en el torneo. Además, la eliminación del serbio, junto con la de Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti, deja al torneo sin algunos de sus principales atractivos para la sesión nocturna. Con estos resultados, Jannik Sinner, el primer cabeza de serie, se perfila como el favorito para llevarse el título, señalando un posible cambio generacional en el circuito masculino.

Alexei Popyrin’s reaction after breaking Novak Djokovic in the 4th set at US Open Long, steady rally. Going toe to toe with a legend from the baseline. Until he just UNLEASHES on the forehand. Huge roar. Inject this into my veins. 😤 pic.twitter.com/4AFZixWQDP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2024

Alexei Popyrin, que viene de coronarse en el Masters 1000 de Montreal, sigue mostrando un gran nivel de juego y ahora se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe en los octavos de final, buscando prolongar su racha positiva en este US Open que ha sorprendido a todos.