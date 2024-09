¿Cuánto dinero obtendrán los ganadores del US Open? Este sábado, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Jessica Pegula se enfrentarán en la final del US Open, donde no solo estará en juego el prestigioso título del último Grand Slam del año, sino también una impresionante suma de dinero.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio El US Open 2024 llega a su clímax este sábado con una final femenina que promete ser espectacular. Aryna Sabalenka, la número dos del mundo, y Jessica Pegula, sexta en el ranking, han alcanzado el último partido del torneo tras vencer en sus respectivas semifinales. Mientras los ojos del mundo se centran en el Arthur Ashe Stadium, ambas jugadoras buscan cerrar la temporada de Grand Slam con un triunfo que las consolidará entre las mejores del tenis mundial. En la primera semifinal, Aryna Sabalenka demostró una vez más su dominio en la cancha al superar a la estadounidense Emma Navarro con un marcador de 6-3 y 7-6(2). La bielorrusa, de 26 años, ha tenido un año brillante, acumulando más de 4 millones de dólares en premios. Ahora busca sumar un nuevo título de Grand Slam a su carrera, que hasta la fecha le ha dejado casi 25 millones de dólares en ganancias. pic.twitter.com/wYDqB4CJe3 — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) September 7, 2024 Por su parte, Jessica Pegula, de 30 años, tuvo que remontar un difícil inicio contra la checa Karolina Muchova. Después de perder el primer set 1-6, Pegula recuperó su forma y ganó los dos siguientes sets por 6-4 y 6-2, asegurando su lugar en la final. La estadounidense, que ha ganado casi 2 millones de dólares en premios este año, también busca consolidarse en la élite del tenis mundial con una victoria en el último Grand Slam del año. pic.twitter.com/zGb9DImVKo — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) September 7, 2024 El encuentro entre Sabalenka y Pegula no solo definirá a la nueva campeona del US Open, sino que también pondrá en juego un premio millonario: la ganadora se llevará un cheque de 3.6 millones de dólares, mientras que la finalista sumará 1.8 millones de dólares a su cuenta bancaria. Mientras Sabalenka y Pegula se preparan para disputar la final femenina, las semifinales masculinas también prometen emociones. Este viernes, Jannik Sinner, número uno del mundo, se enfrentará al británico Jack Draper, y Taylor Fritz se medirá contra su compatriota Frances Tiafoe. Además, el torneo de dobles ya ha coronado a campeones como Sara Errani y Andrea Vavassori en dobles mixtos, y Liudmila Kichenok junto a Jelena Ostapenko en dobles femeninos. La final de dobles masculinos será entre los australianos Max Purcell y Jordan Thompson contra los alemanes Tim Puetz y Kevin Krawietz, quienes han mostrado un nivel excepcional durante todo el torneo. Noticias relacionadas Final Histórica: Sabalenka y Pegula se enfrentarán por el título en el US Open