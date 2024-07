La selección dominicana se enfrentará a un desafiante reto en la Copa Panamericana Masculina de Voleibol, que se llevará a cabo en Santo Domingo hasta el 21 de julio en el Palacio Ricardo Gioriber Arias. La adición de Héctor Alexis Cruz, quien recientemente jugó en la Liga de Libia, promete mejorar significativamente la ofensiva del equipo dirigido por Alexander Gutiérrez.

Aunque Cruz no pudo participar en el Final Four pasado, su incorporación no cambia el panorama que sitúa a Cuba, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico como los principales favoritos para alzarse con el trofeo. Estados Unidos, en particular, ha ganado el torneo en cinco de las primeras siete ediciones, estableciéndose como los máximos ganadores hasta ahora.