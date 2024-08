Agenda Deportiva Disney Plus: Orioles vs. Mets, Red Sox vs. Astros, Cubs vs. Giants, MLB, Final Masters 1000, Premier League, La Liga española, Serie A, Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

MLB 6:40 PM | Arizona vs. Miami

| Arizona vs. Miami 7:07 PM | Cincinnati vs. Toronto

| Cincinnati vs. Toronto 7:10 PM | Baltimore vs. New York

| Baltimore vs. New York 8:05 PM | Pittsburgh vs. Texas

| Pittsburgh vs. Texas 8:10 PM | Los Angeles vs. Kansas City

| Los Angeles vs. Kansas City 8:10 PM | Boston vs. Houston

| Boston vs. Houston 9:40 PM | Minnesota vs. San Diego

| Minnesota vs. San Diego 9:40 PM | Tampa Bay vs. Oakland

| Tampa Bay vs. Oakland 9:45 PM | Chicago vs. San Francisco

| Chicago vs. San Francisco 10:10 PM | Seattle vs. Los Angeles Serie A 12:20 PM| Lecce vs. Atalanta

PM| Lecce vs. Atalanta 2:30 PM | Juventus vs. Como Premier League 2:55 PM | Leicester vs. Tottenham Liga de España 1:00 PM | Valladolid vs. Espanyol

| Valladolid vs. Espanyol 3:30 PM | Villareal vs. Atlético Madrid Masters 1000 Cincinnati 6:00 PM| Final