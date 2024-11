Agenda Deportiva ESPN: Celtics vs Wizards, Pelicans vs Warriors, Bulls vs Hawks, NBA, Copa Davis y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

Atlanta vs. Chicago 9:00 PM Portland vs. Houston Fórmula 1 10:25 PM Práctica #3 Ligue 1 de Francia 4:00 PM PSG vs. Toulouse FIBA AmeriCup – Clasificación 9:15 PM Argentina vs. Venezuela Copa Davis 12:00 PM Alemania/Canadá vs. Países Bajos/España Euroliga 3:30 PM Bayern Múnich vs. Barcelona Test Match de Rugby 4:00 PM Francia vs. Argentina