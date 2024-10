Agenda deportiva ESPN: Indiana Pacers vs. Boston Celtics, Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs, ATP Masters 1000 – París y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Copa Conmebol Sudamericana

06:00 PM │ Lanús vs. Cruzeiro – Semifinal (Vuelta)

Copa Conmebol Libertadores

08:30 PM │ Peñarol vs. Botafogo – Semifinal (Vuelta)

Serie A

12:30 PM │ Empoli vs. Inter

12:30 PM │ Venezia vs. Udinese

02:45 PM │ Atalanta vs. Monza

02:45 PM │ Juventus vs. Parma

DFB Pokal (Copa de Alemania)

01:00 PM │ Friburgo vs. Hamburgo

01:00 PM │ Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach

03:45 PM │ Hoffenheim vs. Nurnberg

03:45 PM │ Mainz 05 vs. Bayern Munich

Copa del Rey

02:00 PM │ Chiclana vs. Osasuna

02:00 PM │ Las Rozas vs. Sevilla

02:00 PM │ Lucena vs. Leganés

02:30 PM │ Móstoles vs. Burgos

04:00 PM │ Extremadura vs. Girona

04:00 PM │ San Pedro vs. Girona

04:00 PM │ Parla Escuela vs. Valencia

Carabao Cup

03:20 PM │ Brighton vs. Liverpool

03:30 PM │ Manchester United vs. Leicester

03:30 PM │ Aston Villa vs. Crystal Palace

03:30 PM │ Newcastle vs. Chelsea

03:30 PM │ Preston North End vs. Arsenal

04:00 PM │ Tottenham vs. Manchester City

NBA

07:00 PM │ Indiana Pacers vs. Boston Celtics

9:30 PM │ Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs

ATP Masters 1000 – París

06:00 AM │ Segunda Ronda