Agenda Deportiva ESPN: Miami Heat vs Milwaukee Bucks, Wizards vs Chicago Bulls, Spurs vs Utah Jazz Mantente informado y disfruta del mejor deporte

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio NBA Hora Evento 8:00 PM Chicago vs. Washington 8:30 PM Milwaukee vs. Miami 9:00 PM Houston vs. Minnesota 10:00 PM San Antonio vs. Utah UEFA Champions League Hora Encuentro 1:45 PM Slovan Bratislava vs. Milán 1:45 PM Sparta Praga vs. Atlético Madrid 4:00 PM Barcelona vs. Brest 4:00 PM Leverkusen vs. Salzburgo 4:00 PM Bayern Munich vs. PSG 4:00 PM Inter de Milán vs. RB Leipzig 4:00 PM Manchester City vs. Feyenoord 4:00 PM Sporting Lisboa vs. Arsenal 4:00 PM Young Boys vs. Atalanta Liga Profesional Argentina Hora Encuentro 6:00 PM Newell’s vs. Independiente 8:15 PM Sarmiento (J) vs. Platense 8:15 PM Unión vs. Talleres (C)