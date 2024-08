La emoción y el orgullo dominicano están a flor de piel mientras nos preparamos para ver a Moira Morillo competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. La talentosa judoca dominicana participará en la categoría de +78kg, y su presentación promete ser uno de los eventos más esperados para los fanáticos del deporte en la República Dominicana

Fecha y Hora del Combate

Moira Morillo saltará al tatami el viernes 02 de agosto a las 10:00 AM (hora local de París) en la prestigiosa Champ de Mars Arena. Para los seguidores en la República Dominicana, el evento se transmitirá en vivo a las 4:00 AM (hora dominicana). Asegúrate de poner tu alarma y no perderte ni un segundo de esta emocionante competencia.

Dónde Ver el Evento en Vivo

Para disfrutar del combate de Moira Morillo en tiempo real, hay varias opciones disponibles:

Los Juegos Olímpicos de París 2024 estarán disponibles para el público dominicano a través de Antena 7 y Canal 21, que transmitirán en señal abierta y llevarán las emociones del evento a miles de hogares en toda la República Dominicana. Además, Claro TV y Claro Sports en YouTube ofrecerán una cobertura exhaustiva, permitiendo a los espectadores disfrutar de cada detalle y actuación de los atletas dominicanos y competidores internacionales en alta definición.

Qué Esperar del Combate

Moira Morillo, una judoca de 23 años oriunda de Villa Francisca, llega a París con una impresionante trayectoria. Con medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de 2023 y en los Campeonatos Panamericanos de Judo de 2022 y 2024, Moira está lista para enfrentar a las mejores del mundo en su categoría.

El Escenario: Champ de Mars Arena

La Champ de Mars Arena, ubicada en el corazón de París, es una de las instalaciones más modernas y prestigiosas de los Juegos Olímpicos. Este escenario no solo ofrece una vista espectacular de la Torre Eiffel, sino que también proporciona un ambiente electrizante para los competidores y los espectadores. La arena ha sido preparada meticulosamente para albergar los eventos de judo, garantizando las mejores condiciones para los atletas.

Apoyo y Expectativas

El apoyo de los fanáticos dominicanos será crucial para Moira. A pesar de la diferencia horaria, se espera que muchos dominicanos se levanten temprano para ver a su compatriota competir. La presencia de Moira en los Juegos Olímpicos no solo es un logro personal, sino también un motivo de orgullo nacional. Su dedicación y esfuerzo inspiran a jóvenes deportistas en toda la República Dominicana.

Moira Morillo está lista para hacer historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. No te pierdas la oportunidad de verla competir y apoyar a una de las grandes promesas del judo dominicano. Marca en tu calendario el 02 de agosto, y prepárate para vivir una experiencia emocionante y llena de orgullo patrio. ¡Vamos, Moira!