Orioles: Samuel Basallo, C ( No. 2 / MLB No. 12 )

Clasificado como el segundo mejor prospecto de receptor en el béisbol, Basallo todavía es un adolescente (no cumple 20 años hasta agosto) y está más que defendiendo su posición en Doble-A. El bateador zurdo tiene potencial de bateo y poder plus y actualmente se encuentra entre los 10 mejores entre los bateadores de la Liga del Este tanto en jonrones como en slugging. Basallo reemplaza a Brooks Lee de Minnesota, quien no puede participar debido a su convocatoria a las Grandes Ligas.