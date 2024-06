El ex base combinado de Los Angeles Lakers, Jerry West, quien pasó sus 14 temporadas profesionales como jugador profesional de los Ángeles Lakers y tiene una estatua de bronce de su imagen que adorna el frente del Crypto.com Arena, falleció a la edad de 86 años, anunciaron los LA Clippers este miércoles por la mañana, según reporta .

West jugó para los Lakers desde 1960 hasta 1974, ganó su único título de la NBA en 1972 y fue co-capitán del equipo que ganó la medalla de oro en el baloncesto estadounidense en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960.

En años posteriores, West fungió como ejecutivo en varios equipos de la NBA, en diversos roles, incluidos cazatalentos, entrenador, ejecutivo y consultor, más recientemente en los Clippers. Su conocimiento y orientación contribuyeron a ocho campeonatos, seis de ellos para los Lakers.

En 1969, la NBA contrató a un consultor de marca llamado Alan Siegel para crear un logotipo. El logo se trataba de un jugador anónimo y sin rostro que regatea un balón sobre un fondo rojo y blanco. Siegel había hecho un logo similar para las Grandes Ligas de Béisbol y las imágenes son sorprendentemente similares. El logo del béisbol también es un jugador en blanco sobre un fondo rojo y blanco, pero la imagen no tiene características estilísticas distintivas. El logo de la NBA, sin embargo, muestra visiblemente a un jugador en medio de un movimiento de regate. En 2010, Siegel admitió la verdad al Los Angeles Times. “Es Jerry West”

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Jerry West. pic.twitter.com/8XspFQO3d0

— NBA Communications (@NBAPR) June 12, 2024