Los Angeles Lakers decidieron no traspasar su selección de primera ronda del draft de 2024, a pesar de los numerosos rumores que circulaban en torno a la franquicia en los días y horas previas. En lugar de ello, aprovecharon su pick 17 para incorporar a un jugador que la mayoría de los analistas y mocks situaban en el Top 10.

La franquicia angelina tenía varias opciones para su selección, pero pocos esperaban que Dalton Knecht, procedente de la Universidad de Tennessee, estuviera disponible tan tarde en la noche. A sus 23 años, Knecht es un perfil capaz de contribuir de inmediato, habiéndose consolidado como uno de los mejores anotadores y tiradores de toda la competición universitaria. La gerencia de los Lakers no dudó en elegirlo, y el jugador se mostró muy ilusionado con la oportunidad de vestir la camiseta de los Lakers.

Watch how Dalton Knetch came up clutch in the 2nd half and closed the game out for Tennessee.

Nail bitter game and Knetch hits dagger after dagger yo end the game.

He finished with 39pts.

The Lakers got a stone cold killer. pic.twitter.com/smixd8iujV

— Robert 💔💔 (@RobertRaymond46) June 27, 2024