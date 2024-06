A continuación, se presenta la lista con las 30 selecciones del Draft NBA 2024 y el equipo al que pertenece cada una. Esta lista se actualizará constantemente para reflejar los movimientos más recientes realizados por los equipos durante las jornadas del jueves 26 y viernes 27 de junio.

La segunda ronda del draft tendrá solo 28 selecciones. En total, habrá 58 selecciones en el draft de este año, ya que los Philadelphia 76ers y los Phoenix Suns fueron sancionados con la pérdida de sus selecciones de segunda ronda debido a prácticas no permitidas al negociar con agentes libres.

DRAFT DAY!

The 2024 #NBADraft presented by State Farm will take place over two nights!

First Round: TONIGHT at 8:00pm/et on ABC & ESPN

Second Round: Thursday at 4:00pm/et on ESPN pic.twitter.com/UHoGLBnGFP

— NBA (@NBA) June 26, 2024